ЦВК прийняла уточнений протокол про підсумки голосування в останньому, 210 окрузі

Про це повідомляє у вівторок пресслужба Центрвиборчкому, передає Цензор.НЕТ.

"ЦВК прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 210 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року з поміткою "Уточнений", який вказана комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду", - йдеться в повідомленні.

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"Окрім того, затверджено рішення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України щодо виконання повноважень членів цих комісій на платній основі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Також Комісія внесла зміни до складу ОВК з виборів народних депутатів України ОВО № 210, утвореної відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919. У засіданні Комісії оголошено перерву", - додали в ЦВК.

Нагадаємо, раніше ЦВК заявила, що не може встановити результати виборів у визначений законом термін через рішення суду про перерахунок голосів у 210 окрузі