У Росії заявляють, що Волкер направив запит на зустріч із Сурковим

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це у вівторок журналістам повідомив директор центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков.

"Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер направив запит на зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим", - заявив Чеснаков.

Як повідомлялося, обговорення питань урегулювання на Донбасі у форматі Сурков-Волкер тривають із серпня 2017 року.

Тим часом інформоване джерело уточнило "Інтерфаксу", що американська сторона пропонує провести зустріч у форматі Сурков-Волкер наприкінці серпня.

"Курт Волкер пропонує організувати зустріч із помічником президента РФ Владиславом Сурковим наприкінці серпня", - сказав директор центру політичної кон'юнктури.

Водночас, за його словами, російська сторона поки не погодила терміни можливої зустрічі.

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