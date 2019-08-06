Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.08.19 13:55

"Укрпошта" подала апеляцію на рішення суду про незаконність закриття поштових відділень у Чернігівській області

Компанія "Укрпошта" подала апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким визнали незаконним введення мобільних поштових відділень у Чернігівській області, які передбачають закриття стаціонарних відділень у невеликих населених пунктах.

"Укрпошта" подала апеляцію на рішення суду про незаконність закриття поштових відділень у Чернігівській області

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти", передає Цензор.НЕТ.

Скаргу на рішення Окружного адмінсуду подали 2 серпня до Шостого апеляційного адміністративного суду. Позов стосується закриття "Укрпоштою" поштових відділень у населених пунктах, де проживає менше 2 тисяч жителів. У таких селах "Укрпошта" намагається ввести мобільні відділення.

В Укрпошті зазначають, що суд ухвалив рішення про повторне відкриття поштових відділень у селах Чернігівської області з порушеннями. Зокрема, суд не врахував, що "Укрпошта" небюджетна організація, а підприємство, яке може самостійно визначати кількість своїх відділень. Також, як вважають в "Укрпошті", суд проігнорував відсутність у позивача доказів того, що відсутність стаціонарних відділень порушує права мешканців сіл Чернігівської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 січня "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100