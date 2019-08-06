СБУ викрила мільйонні махінації з держмайном у Державній виконавчій службі Черкащини

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці регіонального Управління державної виконавчої служби разом з керівником фірми, що здійснює оцінку та реалізацію рухомого і нерухомого майна, систематично занижували його реальну ринкову вартість. За внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовці отримували "бонуси" від покупців.

У ході перевірки законності продажу будівлі, розташованої у центрі Черкас, правоохоронці виявили значні порушення. Унаслідок заниження вартості об`єкта, за попередніми оцінками, державний бюджет недоотримав майже три мільйони гривень.

За результатами проведення невідкладних слідчих дій в Управлінні ДВС правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Наразі керівнику оціночної фірми оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, що, можливо, причетні до оборудки.

Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

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