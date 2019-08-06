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06.08.19 14:14

На Харківщині тиждень голодував призовник, який відмовився складати присягу

У Харківській області у військовій частині 3017 припинив голодування призовник Єгор Потаманов, який відмовлявся складати присягу.

На Харківщині тиждень голодував призовник, який відмовився складати присягу

Про це повідомляє місцева редакція "Суспільного" телебачення, передає Цензор.НЕТ.

Потаманов оголосив голодування минулого тижня, 29 липня, на знак протесту проти незаконного затримання і доставки до військкомату.

За словами брата призовника, Дмитра Тищенка, хлопця близько двох місяців тому затримали на залізничній станції невідомі люди, які не представилися і не показували посвідчень. У наручниках Потаманова доставили до військкомату, де повідомили про призов до Національної гвардії.

За версією заступника командира частини з роботи з особовим складом Ігоря Ніколаєва, Потаманов був призваний на строкову службу Харківським військовим комісаріатом.

"Під час відбору хлопець добровільно виявив бажання проходити військову службу в лавах Національної гвардії. Потім - відмовився від присяги. За цим фактом було поінформовано Держбюро розслідувань", - заявив Ніколаєв.

29 липня Потаманов оголосив голодування на знак протесту, сьогодні він припинив його після побачення з матір'ю.

У військовій частині зазначили, що в разі незаконного затримання або викрадення людини рідним варто звернутися до Національної поліції, яка і встановить законність призову Потаманова.

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