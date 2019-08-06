На Харківщині тиждень голодував призовник, який відмовився складати присягу

Про це повідомляє місцева редакція "Суспільного" телебачення, передає Цензор.НЕТ.

Потаманов оголосив голодування минулого тижня, 29 липня, на знак протесту проти незаконного затримання і доставки до військкомату.

За словами брата призовника, Дмитра Тищенка, хлопця близько двох місяців тому затримали на залізничній станції невідомі люди, які не представилися і не показували посвідчень. У наручниках Потаманова доставили до військкомату, де повідомили про призов до Національної гвардії.

За версією заступника командира частини з роботи з особовим складом Ігоря Ніколаєва, Потаманов був призваний на строкову службу Харківським військовим комісаріатом.

"Під час відбору хлопець добровільно виявив бажання проходити військову службу в лавах Національної гвардії. Потім - відмовився від присяги. За цим фактом було поінформовано Держбюро розслідувань", - заявив Ніколаєв.

29 липня Потаманов оголосив голодування на знак протесту, сьогодні він припинив його після побачення з матір'ю.

У військовій частині зазначили, що в разі незаконного затримання або викрадення людини рідним варто звернутися до Національної поліції, яка і встановить законність призову Потаманова.

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