Якщо Росія "забереться геть" із Донбасу, "громадянський конфлікт" закінчиться за два тижні, - Коломойський

Як передає Цензор.НЕТ, про це український олігарх Ігор Коломойський сказав в інтерв'ю російському РБК, коментуючи своє попереднє висловлювання про "громадянський конфлікт" на Донбасі.

"Я і зараз називаю [це] громадянським конфліктом. Але це наша внутрішня справа і він переріс у гарячу форму тільки завдяки Російській Федерації. Вона є одним з основних спонсорів і джерелом цього громадянського конфлікту. Якби не було Росії і вона забралася б геть, то ми б закінчили всі ці питання мирним шляхом зі спільним задоволенням максимум за два тижні", - сказав Коломойський.

Він також висловив упевненість, що реінтеграція Донбасу після цього відбудеться автоматично. "Вам треба звалити просто і все реінтегрується", - вважає Коломойський.

На його думку, мирне врегулювання потрібно проводити виключно за Мінськими угодами, але їх необхідно трохи змінити.

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"Україна - єдина неподільна унітарна держава. Якщо почати федералізацію, завтра почнеться парад суверенітетів. Є закон про особливий статус, він узгоджений Мінськими угодами і його щороку продовжують. Потрібно прибрати зміну Конституції, замінити п'ятирічним перехідним періодом особливого статусу Донбасу, провести вибори на цій території під наглядом ОБСЄ. Нехай Росія теж сидить дивиться, але не втручається. Обрали всіх кого треба, через 30 днів зібрали манатки і валіть до себе", - сказав Коломойський.

"Мінські угоди - єдиний документ, за яким варто рухатися. Але минуло вже 4,5 роки і треба провести апдейт. Конфлікт триває п'ять років. Природно, є елементи блокади та обмежень і люди страждають ... Всі від цього втомилися. Але по обидва боки є ті, хто до цього звик, більш того, там є і бізнес. І вугілля з Донбасу йде спочатку в Росію, а потім до нас в Україну. І сталь там виплавляє товариш Курченко по півмільйона тонн на місяць і продає її під вашими сертифікатами", - сказав український олігарх.

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