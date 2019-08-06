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06.08.19 14:21

Місту бракує 7 млн ​​на інсулін, - мер Івано-Франківська Марцінків

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявляє, що місту бракує 7 млн ​​грн на інсулін.

Місту бракує 7 млн ​​на інсулін, - мер Івано-Франківська Марцінків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Держава знову залишила хворих на цукровий діабет без інсуліну. З державного бюджету для Франківська виділено 5 млн гривень на рік. А в місті 1143 хворих на цукровий діабет, які потребують близько 1 млн грн на місяць. Тобто це 12 мільйонів! І це лише франківці", - заявив мер.

"Це державна програма, ніяк не можу зрозуміти, чому фінансувати її має міський бюджет. Раніше держава сама закуповувала інсулін і роздавала його в заклади. Зараз обласна влада каже, що це наші мешканці. Й наші проблеми", - продовжив Марцінків.

Марцінків запевнив, що міська влада шукатиме додаткові кошти і перерозподілятиме їх, щоб 1143 мешканці Івано-Франківська не залишилися без ліків, від яких залежить їхнє життя.

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Місту бракує 7 млн ​​на інсулін, - мер Івано-Франківська Марцінків 01

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