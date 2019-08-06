Обстріл, що забрав життя 4 воїнів 36-ї ОБрМП під Павлополем, не залишиться без уваги, - Данилюк

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Трагічні новини із зони проведення Операції об’єднаних сил. Сьогодні внаслідок обстрілу в районі Павлополя загинули 4 українські військовослужбовці. Бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Це грубе порушення домовленостей про перемир’я не залишиться без уваги. Висловлюю свої щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять героям!" - написав Данилюк.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ 2 рази порушили режим припинення вогню: загинуло четверо українських воїнів, - Міноборони. ВIДЕО