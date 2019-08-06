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06.08.19 14:27

Обстріл, що забрав життя 4 воїнів 36-ї ОБрМП під Павлополем, не залишиться без уваги, - Данилюк

Обстріл позицій Об'єднаних сил у районі с.Павлопіль Волноваського району Донецької області з боку найманців РФ у вівторок зранку, унаслідок якого четверо українських військовослужбовців загинули, є грубим порушенням домовленостей про перемир'я.

Обстріл, що забрав життя 4 воїнів 36-ї ОБрМП під Павлополем, не залишиться без уваги, - Данилюк

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Трагічні новини із зони проведення Операції об’єднаних сил. Сьогодні внаслідок обстрілу в районі Павлополя загинули 4 українські військовослужбовці. Бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Це грубе порушення домовленостей про перемир’я не залишиться без уваги. Висловлюю свої щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять героям!" - написав Данилюк.

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Обстріл, що забрав життя 4 воїнів 36-ї ОБрМП під Павлополем, не залишиться без уваги, - Данилюк 01

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