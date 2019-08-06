Причин для зростання цін на дизпаливо немає, - Герус

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу з питання збереження енергетичної незалежності України в Міністерстві інфраструктури.

"Усі трейдери підтверджують стабільність цін, жодного зростання немає, і тим паче немає приводу для зростання цін у роздрібних мережах. Минулого тижня і навіть учора ми спостерігали зниження цін на скраплений газ, попри введені спецмита", - сказав він.

Водночас Герус зазначив, що проблемою може стати логістика, однак, за його словами, "Укрзалізниця" готова надати додаткові цистерни та оперативно опрацьовувати вантажі.

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