Тимошенко дуже часто "ховають", але ті, хто "ховають", на узбіччі опиняються раніше за неї, - політтехнолог Мустафін. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

1:00 "Звірка годинників"

2:03 Чому Юлія Тимошенко програла вибори

6:40 Майбутнє "Нового курсу" Тимошенко

7:50 Тимошенко в нових політичних реаліях

8:50 Чи почне Тимошенко "поїдати" Зеленського

10:18 Протистояння "нових" і "старих" політиків: список "Батьківщини"

13:58 Сергій Тарута - політичний партнер

16:07 Тимошенко та її "боротьба з олігархами"

19:10 Робота в штабі Тимошенко: основні функції

19:53 Зв'язки з Медведчуком, чи є проросійські погляди у Тимошенко

23:47 Ефіри Тимошенко на телеканалах Медведчука

24:45 Медведчук як людина: партійне минуле

29:15 Як Порошенко потрапив у СДПУ(О)

33:35 Погляди Порошенка на початку політичної діяльності. Відносини з Медведчуком

35:12 Порошенко "актор"

37:10 Медіаконсультант Партії регіонів: гра регіоналів на "антифашистських настроях"

44:47 Проєкт "Післямова"

46:55 Телеканал "Інтер": цензура і редакційна політика

51:56 Темники, "калібрувальний ресурс", Росія і Марат Гельман

56:56 Електронна декларація партії "Батьківщина"

59:38 Війна: Олег Задоянчук

1:00:38 Неочевидний прогноз