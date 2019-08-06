Український політв'язень Клих три тижні перебував у лікарні через загострення бронхіту. Зараз його повернуто до в'язниці Верхньоуральська, - Денісова

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомили українському консулу у Федеральній службі виконання покарань РФ, Станіслав три тижні перебував у лікарні через загострення бронхіту. Зараз його повернуто до пенітенціарної установи Челябінської області", - розповіла Денісова.

За її словами, 9 серпня Клиха планує відвідати український консул.

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Раніше правозахисниця Тетяна Щур повідомила, що українського політв'язня Станіслава Клиха вивезли з тюремної лікарні в Челябінську в тюрму у Верхнеуральську, однак, там не підтвердили прибуття українця.

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.