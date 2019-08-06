Порошенко завжди перетинав держкордон відповідно до закону, Портнов відповість за брехню, - заява "Європейської Солідарності"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби політсили.

Це, як зазначається, так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року.

"На Андрія Портнова та його "хлопчиків за викликом" із Державного бюро розслідувань, яке цей відомий поплічник Януковича отримав у концесію від нової влади, очікує велике розчарування. "Підроблені документи" існують лише в їхній хворобливій уяві. Як і всі інші фейки, покладені в основу численних "розслідувань", які штампує їхній спільний конвеєр", - йдеться в повідомленні.

У політсилі також звертають увагу, що, "за традицією", першим новину про чергове "розслідування" повідомив Портнов і вже потім її "слухняно пережувала пресслужба ДБР".

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"Щодо заяв пана Портнова про нібито порушені проти Петра Порошенка кримінальні справи в Панамі, пресслужба уповноважена заявити, що у Порошенка немає компаній у тій країні. Натомість, стаття 385 Кримінального кодексу Панами передбачає відповідальність за брехню під присягою - саме для таких, як Портнов", - йдеться в заяві пресслужби ЄС.

Зазначається, що така ж відповідальність - за неправдиве повідомлення про злочин - існує і в Україні.

"Те, що на загал скидається на інформаційний тролінг та спам, з боку Портнова, - насправді кримінальний злочин, за який рано чи пізно Портнов відповідатиме і в Україні, і в Панамі. Рівно як і за розкриття таємниці даних досудового розслідування, яким ексзаступник глави адміністрації Януковича систематично займається за потурання "орендованих" ним слідчих ДБР", - зазначено в повідомленні.

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