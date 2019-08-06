Наступного тижня у Москві розглянуть апеляції на продовження арешту українським військовополоненим морякам, - Полозов

Про це повідомив у Facebook адвокат українців Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Московський міський суд призначив дату і час судового засідання з розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків на постанову Лефортовського районного суду міста Москви від 17.07.2019 про продовження терміну утримання під вартою. Судове засідання поки призначено щодо першої групи військовополонених моряків:

- Денис Гриценко

- Андрій Драч

- В’ячеслав Зінченко

- Михайло Власюк

- Богдан Головаш

- Сергій Попов

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Судове засідання відбудеться в Московському міському суді 16 серпня 2019 року об 11:00 зал 327", - розповів адвокат.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі і відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.