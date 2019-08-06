Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.08.19 16:22

Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд

Державний концерн "Укроборонпром" минулого року отримав 37,6 млрд гривень чистого доходу від реалізації виробленої продукції. Цей показник в середньому на 32% (9,2 млрд гривень) перевищує показник 2017 року.

Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що виробництво високоточної зброї і боєприпасів підвищилося з 2,7 млрд гривень до 5,8 млрд за показником чистої виручки. Чистий дохід підприємств РЛС, радіозв’язку та спеціального приладобудування зріс із 2,3 млрд до 3,4 млрд, а бронетанкової галузі -з 5 млрд до 6,44 млрд гривень.

Водночас витрати на собівартість продукції зросли в середньому за рік на 44% порівняно з попереднім роком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівський бронетанковий завод більше не виготовляє бронетранспортери "Дозор-Б", - Радіо Свобода

"Причини цього очевидні. Адже найбільший відсоток у собівартості мають дві складові – витрати на сировину, основні матеріали, комплектуючі й напівфабрикати (31,5% в 2018 році), а також – поточний ремонт, утримання устаткування і загальновиробничі витрати (49% у 2018 році)", - йдеться в повідомленні.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100