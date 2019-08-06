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06.08.19 16:40

Суд на прохання Ситника переніс засідання у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському угідді на Рівненщині

Сарненський суд Рівненської області переніс засідання за адміністративним протоколом щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, щодо якого складено два адмінпротоколи, на 20 серпня.

Суд на прохання Ситника переніс засідання у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському угідді на Рівненщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Суд переніс розгляд протоколу на прохання Ситника, який повідомив суду про невідкладні справи по роботі.

Наступне засідання відбудеться о 09:00 20 серпня.

Також дивіться: Суд розглядає справу про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. Журналістів на засідання не пустили. ФОТО

Разом з тим, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив журналістам, що не зберіг чеки за надані йому послуги під час відпочинку в Рівненській області.

"Ні, не зберіг. Хоча, якби я знав, що так трапиться, то зберіг би", - зазначив Ситник.

Він повідомив, що сам оплатив відпочинок у Рівному, зокрема, 10 і 15 тис. гривень.

Також читайте: Там два адмінпротоколи: в одному - 10 тис. грн, у другому - 15 тис. грн, - Ситник про справу щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині

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