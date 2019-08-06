Луценко: Сьогодні зустрінуся з "важливим свідком", який може надати свідчення щодо інших фігурантів у справі Гандзюк

Відповідну заяву оприлюднила в Facebook прессекретарка генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Після зустрічі з вами я їду в СБУ, яка веде слідство, для зустрічі з одним дуже важливим свідком. Якщо ми отримаємо правдиві свідчення, у нас може бути просування і щодо інших фігурантів цієї справи для того, щоб остаточно зняти всі питання близьких", - заявив Луценко.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. Вона потрапила в реанімацію. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів. 3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна в справі про вбивство Гандзюк.