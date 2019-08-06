Зеленський звільнив заступників голови Держприкордонслужби Греська і Піменова

"Звільнити Греська Юрія Петровича з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі президента №582/2019 від 6 серпня, оприлюдненому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Іншим своїм указом (№583/2019 від 6 серпня), оприлюдненому на сайті президента слідом за попереднім, Зеленський звільнив Піменова з посади заступника керівника Держприкордонслужби України.

Юрій Гресько

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Артур Піменов

Гресько був призначений першим заступником голови Державної прикордонної служби замість Василя Серватюка 10 квітня 2019 року указом п'ятого президента України Петра Порошенка №115/2019. Раніше він обіймав посаду директора Департаменту охорони держкордону Держприкордонслужби. Піменов був призначений заступником голови Державної прикордонної служби указом Порошенка №438/2018 від 27 грудня 2018 р. До цього призначення він обіймав посаду директора Департаменту оперативної діяльності прикордонного відомства.