Зеленський звільнив заступників голови Держприкордонслужби Греська і Піменова

"Звільнити Греська Юрія Петровича з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі президента №582/2019 від 6 серпня, оприлюдненому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Іншим своїм указом (№583/2019 від 6 серпня), оприлюдненому на сайті президента слідом за попереднім, Зеленський звільнив Піменова з посади заступника керівника Держприкордонслужби України.
Юрій Гресько
Артур Піменов
Гресько був призначений першим заступником голови Державної прикордонної служби замість Василя Серватюка 10 квітня 2019 року указом п'ятого президента України Петра Порошенка №115/2019. Раніше він обіймав посаду директора Департаменту охорони держкордону Держприкордонслужби. Піменов був призначений заступником голови Державної прикордонної служби указом Порошенка №438/2018 від 27 грудня 2018 р. До цього призначення він обіймав посаду директора Департаменту оперативної діяльності прикордонного відомства.