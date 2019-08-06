Апеляційний суд виніс рішення щодо люстрації глави ДБР Труби

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться в постанові суду.

Суд розглянув апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва від 8 листопада 2018 року, яким встановлено факт протиправної бездіяльності Генеральної прокуратури, яка полягає у не проведенні належним чином люстраційної перевірки Труби, а також у не включення його Мін'юстом в Єдиний державний реєстр люстрованних осіб. Позов у суд був поданий депутатом Верховної ради від "Блоку Петра Порошенко" Юрієм Македоном.

Суд першої інстанції підтримав його позицію, згідно з якою Труба підпадає під люстрацію, так як на посаді прокурора Пустомитівського району Львівської області він брав участь у переслідуванні активіста Евромайдана, яка організував перекриття траси "Київ - Чоп" 26 листопада 2013 року. Суд першої інстанції вирішив, що цей факт повинен був стати підставою для застосування люстраційних обмежень щодо Труби та включення його до реєстру люстрированных осіб.

Апеляційний суд не погодився з такою позицією і вказав, що активіст Евромайдану, заарештований за клопотанням Труби, в кінцевому підсумку був звільнений від кримінальної відповідальності не на підставі рішення суду та відповідного закону, а на підставі рішення прокуратури від 6 березня 2014 закрити справу у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Таким чином, на думку суду, директор ДБР за формальними критеріями не підпадає під дію закону "Про очищення влади".

Апеляційний суд постановив, що Труба законно пройшов всі перевірки в рамках люстраційного закону і законно був призначений директором Держбюро розслідувань.

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