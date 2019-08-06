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06.08.19 17:35

Зеленський підписав закон про штрафи за паркування на місцях для електромобілів

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10405Д про створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів.

Зеленський підписав закон про штрафи за паркування на місцях для електромобілів

Відповідні відомості з'явилися на сайті Верховної ради, передає Цензор.НЕТ.

Згідно із законом, місця для зарядки і парковки електромобілів будуть захищені на законодавчому рівні.

Водночас власникам бензинових і дизельних машин доведеться бути уважнішими під час зупинки і не займати місця для екологічного транспорту. За таке порушення водіям загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних доходів громадян, а це від 340 до 510 гривень.

Також законом вводяться нові дорожні знаки, що стосуються електромобілів, а на самі електромобілі пропонується встановлювати зелені номерні знаки.

Закон вступає в силу з 1 січня 2020 року.

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