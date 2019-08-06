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06.08.19 17:49

Судно з Африки оштрафували за незаконне відвідування окупованого Криму

На судновласника накладено штраф $15 тисяч, а судно під прапором Того виключили з реєстру судноплавства.

Судно з Африки оштрафували за незаконне відвідування окупованого Криму

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим.

Слідчі прокуратури АРК з'ясували, що два судна - ALIANCA і RANI - порушили українське законодавство.

Вони звернулися до Міністерства закордонних справ, а МЗС звернувся до Морської адміністрації Того.

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"Як наслідок, судно "ALIANCA" виключено з Реєстру судноплавства, що позбавляє права плавання під прапором Того, і накладено штрафні санкції в розмірі 15 тис доларів США", - сказано в повідомленні прокуратури АРК.

Судно RANI поки не оштрафували. Його власника попередили про порушення законодавства і пригрозили покарати у разі повторного заходу в окупований Крим.

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