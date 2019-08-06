Медведчук і Порошенко змагалися за право повісити собі медальку на груди, звільнивши моряків, - Зеркаль

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Хотіли повісити собі на груди медальку і пан Медведчук, і пан Порошенко, кожен по-своєму, і кожен змагався з іншим щодо того, хто ж звільнить моряків", - сказала вона.

Зеркаль вважає, що Медведчук бере участь у питаннях обміну, виходячи з особистих інтересів.

"Наскільки у нього є особистий біль - мені теж дуже складно судити. Як на мене, він занадто цинічний, щоб бути чутливим. Не вірю, що він це робив без якихось своїх особистих цілей", - пояснила заступник міністра.

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За словами дипломата, про обмін наших полонених моряків на когось не йдеться.

"Немає підстав нікого міняти. Вони там утримуються незаконно, і ми вважаємо, що єдиний спосіб для Росії виконати наказ - це випустити наших моряків і віддати їх нам", - сказала Зеркаль.

"Ми продовжуємо сподіватися на те, що Російська Федерація виконає наказ Міжнародного трибуналу. Який і є для нас підставою вимагати беззаперечного повернення наших моряків додому і наших судів - під нашу відповідальність", - додала дипломат.

Повний текст інтерв'ю з Ланою Зеркаль можна прочитати тут.