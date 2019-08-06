Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.08.19 18:52

Зеленський закликав Макрона, Меркель і Путіна "якомога швидше" зібратися для переговорів після загибелі чотирьох українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше зібратися для проведення переговорів у зв'язку із загибеллю чотирьох українських військових на Донбасі внаслідок обстрілів.

Зеленський закликав Макрона, Меркель і Путіна "якомога швидше" зібратися для переговорів після загибелі чотирьох українських воїнів

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Зеленський зазначив: "Четверо українських військових загинули поблизу Павлополя від обстрілів із ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир'я тривало 17 днів. Нинішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир'я, а й переговорного процесу загалом. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче.

Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату - Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель і Володимира Путіна - якомога швидше зібратися для відновлення переговорів.

Мої щирі співчуття сім'ям загиблих героїв. Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодну атаку на наших військових. Україна обов'язково буде єдиною і мирною. Слава Україні!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу з боку найманців РФ на Донбасі загинуло четверо українських воїнів, - Міноборони. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100