Зеленський закликав Макрона, Меркель і Путіна "якомога швидше" зібратися для переговорів після загибелі чотирьох українських воїнів

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Зеленський зазначив: "Четверо українських військових загинули поблизу Павлополя від обстрілів із ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир'я тривало 17 днів. Нинішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир'я, а й переговорного процесу загалом. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче.

Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату - Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель і Володимира Путіна - якомога швидше зібратися для відновлення переговорів.

Мої щирі співчуття сім'ям загиблих героїв. Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодну атаку на наших військових. Україна обов'язково буде єдиною і мирною. Слава Україні!"

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