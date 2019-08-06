Погляди наших міжнародних партнерів сфокусовані на новій Верховній Раді, - Зеркаль

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла перший заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль.

"У наших партнерів зараз більше зацікавленості в тому, щоб зрозуміти, в чому ж саме полягає policy making нової адміністрації? Їх цікавить те, як розвиватимуться політики, в чому їхні пріоритети, хто їх реалізовуватиме. І зараз, наприклад, погляди сфокусовані вже на новому складі Верховної Ради", - сказала вона.

Також для наших міжнародних партнерів, на думку Зеркаль, важлива кандидатура майбутнього прем'єр-міністра.

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"Тому що на рівні уряду формуються і реалізуються політики. Президент - він начебто трохи над цим процесом. Але йому все одно повинні пропонувати шляхи розвитку країни, вектори розвитку напрямків, швидкість цього розвитку, обговорювати з ним ризики. Але все одно він не може володіти всією ситуацією", - пояснила дипломат.

"Сьогодні я і зустрічалася з послом Німеччини в Україні. І ми з Анкою говорили якраз про те, коли варто організувати візит німецьких держсекретарів в Україні - у вересні чи листопаді. Тобто коли буде тільки сформовано уряд чи коли вони трохи звикнуть і зрозуміють, де у них проблеми. Ось тоді їхні держсекретарі зможуть приїхати з якимись своїми пропозиціями щодо допомоги та співпраці", - додала заступник міністра.

Повний текст інтерв'ю з Ланою Зеркаль можна прочитати тут.