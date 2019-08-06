Серед загиблих 6 серпня морпіхів двоє уродженців Чернігівщини - Олександр Шарко і Владислав Рак

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Чернігівського військового комісаріату в Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Упродовж дня по всіх каналах і новинних стрічках пройшло повідомлення, що в результаті російської агресії ми втратили чотирьох воїнів, чотирьох морпіхів...

З глибоким сумом повідомляємо, що двоє з них із нашої області.

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За незалежність і територіальну цілісність нашої України і наш із вами спокій на мирній території своє життя віддали:

старший матрос Олександр Шарко, помічник гранатометника, 1988 року народження, проживав у Козелецькому районі Чернігівської області;

матрос Владислав Рак, гранатометник, 1998 року народження, проживав у смт Козелець Чернігівської області".

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