Справа Оксани Макар: суд відмовився переглянути довічний вирок головному фігуранту

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Колегія суду прийняла рішення відмовити засудженому Краснощоку у перегляді справи", - йдеться у рішенні суду.

Сам Краснощок спілкуватися з журналістами відмовився і не захотів коментувати рішення суду. Сказав, лишень, що не хоче нічого говорити, бо, мовляв, його слова перекрутять.

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Євген Краснощок намагався домогтися перегляду справи, стверджуючи, що під час суду і слідства щодо нього було вчинено моральний та фізичний тиск.

Нагадаємо, Макар була зґвалтована і підпалена в Миколаєві в ніч на 9 березня 2012 року. Після трагедії їй вдалося вижити, вона втратила руку, дістала численні опіки і через кілька тижнів померла в Донецькому опіковому центрі. Обвинувачені спочатку зізналися в скоєнні злочину, але пізніше відмовилися від своїх свідчень.

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Проте прокурори, які представляли держзвинувачення в суді під час розгляду резонансної справи, заявили, що вина підсудних у вбивстві та зґвалтуванні дівчини повністю доведена, після чого попросили довічний термін для Краснощока, 15 років в'язниці для Присяжнюка і 14 років для Погосяна. Водночас держзвинувачення уточнює, що вбивство дівчини було скоєно з особливою жорстокістю, а до відома були прийняті ступені участі кожного з фігурантів, а також їхні характеристики.