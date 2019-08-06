"Згідно мінських домовленостей Станица и Счастье наши", - терористи "ЛНР" перетнули лінію розмежування і "заявили права". ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, передає Цензор.НЕТ.

Представники терористів із "ЛНР", які одночасно представляють бойовиків на переговорах у Мінську, перетнули лінію розмежування і заявили знімальній групі "5 каналу", що самопроголошена окупаційна влада - нібито згідно з мінськими угодами - повинна контролювати не тільки Станично-Луганський район, а й територію Щастя.

На відео можна побачити, як пособники терористів Владислав Дейнего і Ольга Копцева у хамській манері ("ти язичок то прикуси!", "А ти хто такий?") намагаються переконати главу адміністрації Станично-Луганського району Юрія Золкіна, що не зобов'язані триматися території, окресленої лінією розмежування.

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"Згідно з мінськими домовленостями Станиця і Щастя наші", - сказав Дейнего, але притих після нагадування, що лінія розмежування за угодами проходить посередині річки Сіверський Донець.

Крім того, Ольга Копцева заявила журналістам, присутнім під час розмови, що бойовики використають у переговорах у Мінську "той фрагмент відео, який ви викладете в український паблік".

"Якщо зараз вийде відео на українських сайтах, де ви сфабрикуєте яку-небудь провоциклонну (ймовірно, малося на увазі "провокаційну". - 5.UA) заяву, то ваше відео буде представлено в Мінську на переговорах", - погрожувала російською вона.

Пояснити, що саме вона має на увазі, жінка не змогла. Пізніше вона почала вимагати, щоб журналісти "розвернули камери на 180 градусів, швидко!" і штовхнула оператора.