Суддю Васалатія - одного з трьох, які винесли вирок Януковичу, відсторонили на півроку

Таке рішення ухвалила Вища рада правосуддя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Вища рада правосуддя ухвалила рішення тимчасово, строком на шість місяців, відсторонити суддю Оболонського районного суду міста Києва Васалатія Костянтина Анатолійовича від правосуддя з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді і направленням його в Національну школу суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації із застосуванням норм Цивільного процесуального кодексу України та суддівської етики і подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді", - сказано в повідомленні.

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Згідно з висновком другої Дисциплінарної палати ВРП, суддя Васалатій порушив процесуальні терміни під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Крім того, за даними ВРП, встановлено, що під час розгляду вказаної справи суддя Васалатій допустив некоректну, образливу, зневажливу для позивача і його представника поведінку.

Як повідомлялося, суддя Васалатій був у складі колегії суддів Оболонського райсуду Києва, який 24 січня виніс вирок експрезиденту Віктору Януковичу, заочно засудивши його до 13 років ув'язнення за державну зраду.