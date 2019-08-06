Посол США в Росії Хантсман подав у відставку, - "The Hill"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Hill.

Очікується, що дипломат залишиться на своєму посту до 3 жовтня.

У заяві на ім'я президента США Дональда Трампа Хантсман зазначив, що задоволений довірою, яку йому надали, як послу Сполучених Штатів у Росії в історично складний період двосторонніх відносин, зазначає видання.

За даними американських ЗМІ, Хантсман збирається повернутися у штат Юта і висунути свою кандидатуру на пост губернатора на майбутніх виборах.

Хантсман - член Республіканської партії. Служив в адміністрації Білого дому з часів Рональда Рейгана. Він обійняв пост посла США в Росії в 2017 році. З 2005 по 2009 рік був губернатором штату Юта. Залишив посаду після призначення на посаду посла США в Китаї.

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