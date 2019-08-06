Розробляється механізм зниження цін на електрику для водоканалів та інших комунальних підприємств, - Герус

Про це повідомляє кореспондент Громадського радіо з брифінгу Андрія Геруса і Володимира Омеляна, який відбувся в Міністерстві інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Представник президента також сказав, що зараз розробляється рішення для цієї проблеми й одним із варіантів є зниження поточних цін на 10%.

"Перекласти зростання цін на кінцевого споживача - це неправильно. Зараз ми розробляємо механізми і йде спілкування з регулятором і з Міністерством енергетики, щоб ухвалити деякі рішення, щоб відбулося зниження цін на електроенергію на 10% з існуючого рівня. Я думаю, що через кілька тижнів буде проект рішення, як цю ситуацію можна далі виправляти", - сказав Герус.

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Андрій Герус також додав, що ця проблема торкнулася не тільки водоканалів і рішення буде підготовлено до кінця місяця.

"У червні ніхто не заявляв, що буде погодинне постачання води. Нам треба шукати шляхи зниження цін для всіх споживачів, як для водоканалів, так і для заводів і військових частин, тому до кінця серпня ми плануємо проект рішення, як цю ситуацію можна виправити" , - заявив представник президента.

Наприклад, 5 серпня водоканал заявив, що тарифи на водопостачання потрібно збільшити на 20% або перевести українські міста на погодинне водопостачання. Представники "Водоканалу" зазначали, що такі зміни насамперед пов'язані з законом "Про ринок електричної енергії", який вступив у силу з 1 липня.