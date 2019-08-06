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06.08.19 21:46

Опозиційні фракції можуть визначитися і висунути свого кандидата на посаду віцеспікера Ради, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков непрямо підтвердив, що віцеспікером Верховної Ради дев'ятого скликання буде представник опозиції.

Опозиційні фракції можуть визначитися і висунути свого кандидата на посаду віцеспікера Ради, - Разумков

"Було б коректно, щоб не ми, а опозиція між собою визначилася, хто на яку позицію претендуватиме. Це логічно, правильно, демократично", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "112", відповідаючи на запитання, представникові якої саме опозиції дістанеться посада віцеспікера Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що важко відповісти, як вони домовлятимуться і висуватимуть кандидатуру на цю посаду.

"Я сподіваюся, що, нарешті, опозиція у Верховній Раді знаходитиме якісь точки дотику", - сказав Разумков.

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При цьому він не виключив, що якщо чотири опозиційні фракції висунуть чотирьох претендентів, то щодо цих кандидатур і буде голосування.

Як повідомлялося, фракція партії "Слуга народу" може обрати своїм головою Давида Арахамію. Крім того, партія пропонуватиме на посаду голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, а на посаду першого віцеспікера - представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука.

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