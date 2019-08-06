"Кілера" Бабченка Цимбалюка не стали відправляти під домашній арешт через сутичку з кореспондентом "Страны.юа". ДОКУМЕНТ

Шевченківський районний суд не став відправляти під домашній арешт активіста і ветерана АТО Олексія Цимбалюка. Про це повідомив у Facebook його адвокат Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Маленька перемога у справі Цимбалюка А. В. В задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - відмовити. Застосувати до Цимбалюка А. В. найм'якший запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - написав Найєм.

Кримінальне провадження пов'язане з інцидентом, який стався на Майдані в Києві 2 липня. Під час акції проти реєстрації Андрія Клюєва й Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати стався конфлікт між Цимбалюком і репортером видання "Країна" Владиславом Бовтруком.

"Країна" повідомила, що активіст ударив журналіста і душив його. За фактом нападу Бовтрук написав заяву в поліцію.

За словами Масі Найєма, ініціатором конфлікту був Бовтрук. "Бовтрук сам же і почав суперечку, крикнувши Олексію у відповідь на його прохання не провокувати: "Іди на х#й, бандера", - стверджує Найєм.

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Цимбалюк відомий участю в інсценуванні вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося про вбивство в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня стало відомо, що Бабченко живий. СБУ провела спецоперацію з метою затримання замовника замаху.

Глава СБУ Грицак заявив: "Спецслужби РФ заплатили за вбивство Бабченка $40 тисяч, організатора затримано". СБУ також опублікувало розмову між виконавцем і замовником вбивства Бабченка: "Сумочка у тебе готова? Тобі ж треба буде дати інструмент". Крім того, відомство оприлюднило кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка: "Зараз усе розповімо".

31 травня суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що інсценування вбивства Бабченка допомогло слідству отримати список із 47 потенційних жертв, на яких планувався замах.

18 червня суд залишив Бориса Германа під вартою.