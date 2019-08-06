Народні депутати під час професійної діяльності мають використовувати державну мову, - Разумков

"Якщо ми говоримо про офіційну позицію, то я вважаю, що все-таки народні депутати під час своєї професійної діяльності повинні використовувати державну мову", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "112.Украіна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він підкреслив: "Я переконаний, що 99% народних депутатів знають українську мову і представники нашої політичної сили (партії "Слуга народу"- ІФ) будуть говорити державною мовою ... Якщо поки не вистачає знань, вони надолужать".

Разом з тим, зазначив Разумков, в побуті народні обранці вільні спілкуватися тією мовою, на якій їм зручніше. "У побуті ми з вами використовуємо ту мову, якою нам зручніше, якою ми звикли спілкуватися. Ви чудово знаєте, що я частіше розмовляю російською", - сказав він.

"Якщо ми говоримо про офіційні виступи у Верховній Раді, мені здається - це моя особиста позиція - треба все-таки використовувати державну мову", - резюмував він.

Як повідомлялося, партія "Слуга народу" запропонує на пост голови Верховної Ради Разумкова.

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