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06.08.19 23:00

Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд. ДОКУМЕНТ

Шевченківський районний суд Києва ухвалив провести судову лінгвістичну експертизу тексту виступу кума Путіна Віктора Медведчука на прес-конференції в Санкт-Петербурзі 18 липня цього року.

Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд. ДОКУМЕНТ

Про це сказано в рішенні суду від 2 серпня, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Призначити проведення лінгвістичної експертизи суд просив старший слідчий одного з управлінь Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Експертиза має бути проведена в рамках кримінального провадження від 5 лютого за статтями 110 і 111 Кримінального кодексу (державна зрада і посягання на територіальну цілісність).

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Проведення експертизи доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Експерти мають, зокрема, встановити, чи є в тексті виступу Медведчука публічні заклики до зміни чи усунення окремих посадових осіб органів державної влади; до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або ж захоплення державної влади. Крім того, фахівцям слід визначити, чи містяться в тексті цього виступу публічні заклики до зміни кордонів України, до розпалювання національної або релігійної ворожнечі тощо.

Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд 01Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд 02
Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд 03
Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд 04
Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд 05

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