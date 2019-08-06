Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.08.19 23:49

Щойно новий парламент збереться, я подам заяву про відставку, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє подати у відставку з початком роботи Верховної Ради нового скликання.

Щойно новий парламент збереться, я подам заяву про відставку, - Луценко

Про це Луценко заявив в ефірі радіостанції "Радіо НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як тільки новий парламент збереться... я подам заяву про відставку", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що розглядає як кандидата на посаду генерального прокурора заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку.

Читайте також: Луценко: Те, що я знаю і приховую замовника Гандзюк, - брехня

Президент подавав у Раду 8-го скликання подання про звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора, однак депутати не підтримали його.

Генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Верховної Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, що має наслідком його відставку з посади.

З травня 2016 року посаду генерального прокурора обіймає Луценко.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100