Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, - Луценко про вбивство Шеремета

"Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, але це необхідно довести низкою слідчих дій", - сказав генпрокурор в ефірі "Радіо НВ" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва була підірвана машина керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій був Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху. Слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивства журналістську діяльність Шеремета в Україні та інших країнах.

У третю річницю загибелі журналіста генпрокурор повідомив про "гарячі версії" в розслідуванні вбивства.

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