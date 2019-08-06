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06.08.19 22:05

Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, - Луценко про вбивство Шеремета

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має дані про можливих учасників убивства журналіста Павла Шеремета, але необхідно провести низку слідчих дій.

Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, - Луценко про вбивство Шеремета

"Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, але це необхідно довести низкою слідчих дій", - сказав генпрокурор в ефірі "Радіо НВ" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва була підірвана машина керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій був Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху. Слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивства журналістську діяльність Шеремета в Україні та інших країнах.

У третю річницю загибелі журналіста генпрокурор повідомив про "гарячі версії" в розслідуванні вбивства.

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