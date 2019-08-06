Супрун закликала розслідувати саботаж міжнародного іспиту для студентів-медиків

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці в.о. міністра освіти Уляна Супрун.

"Іспит складало 10 099 студентів. Не з’явились 2783. При цьому переважна більшість — 2194 студенти не прийшли на іспит без поважної причини. ...Жодного разу за всю історію проведення іспитів державної атестації ми не стикались з таким спротивом і саботажем, як під час проведення IFOM", - зазначила Супрун.

До прикладу, пише вона, студенти ХНУ ім. Каразіна у перший день здачі іспиту перекрили вхід в університет. Аудиторії, де повинні були проходити іспити, були зачинені. Пізніше аудиторії відкрили, проте комп'ютери не були готові для роботи, а деякі зовсім не працювали.

Студенти Івано-Франківського медичного університету (ІФНМУ), за словами Супрун, перекрили вхід в університет, бігали з камерами, знімали тих студентів, які намагалися йти складати іспит з погрозами, якщо ті підуть.

"Були також погрози спостерігачам, студенти вривалися в аудиторії, де проходили іспити. І це лише невелика частина прикладів", - підкреслила очільниця МОЗ.

Крім цього, додала вона, в перший день здачі іспиту одному з іноземних студентів з Йорданії Аль-Шлюль Мохаммаду Абед Аллах Мохаммаду вдалося сфотографувати близько 50 тестових завдань і поширити їх в мережі. Тобто студенти, що здавали пізніше, мали можливість побачити деякі питання заздалегідь.

"Характерним для цього IFOM є те, що в переважній більшості, студенти, які саботували іспит і не прийшли на нього, — це студенти-іноземці. По суті ті, хто приїхав в Україну не отримувати знання лікаря, а просто придбати диплом. Бо тут до впровадження цього іспиту така опція завжди була", - підкреслює Супрун.

Але IFOM, наголошує вона, це повністю незалежний іспит, який виключає таку можливість.

"І його введення означає фактично нову еру в медичній освіті в Україні. Це кінець епохи продажу дипломів лікаря. Для всіх", - підкреслила Супрун.

За її словами, зараз потрібно "буквально вигризати кожну зміну в медичній освіті. Роками в цій системі була стагнація. Не відбувалося жодних змін, в той час як деякі медичні університети за ці десятиліття перетворилися на феодальні володіння їхніх ректорів, які всіляко намагалися зберегти статус кво та протидіяти змінам", - додала Супрун.

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"До речі, координувала процес зі зриву іспиту колишня багаторічна очільниця Центру тестування МОЗ України — Ірина Булах. Людина, яка "гарантувала" прозорість і чесність тестування КРОК для студентів медиків, виявилась головним противником непідкупного тесту", - розповіла керівниця міністерства.

За її словами, "корупціонери, які збагачуються на продажі медичних дипломів, — це загроза для кожного українця".

"Ми добре побачили наскільки сильний цей монстр і чітко ідентифікували головних дійових осіб. Тепер будемо вживати заходів, щоб притягнути їх до відповідальності. Всіх, хто причетний до саботажу, буде покарано", - запевнила Супрун.

Вона розповіла, що створюється міжвідомча комісія, що розслідуватиме порушення та розроблятиме необхідні зміни до чинних нормативних документів, щоби не допустити такі порушення у майбутньому. Відповідальність за них буде більш жорсткою.

"Ми захищатимемо права чесних студентів, які попри саботаж і поширення фейків прийшли і склали іспит. Ті, хто саботували (їх було значно менше), порушили права чесних студентів. Своїми діями вони захотіли взяти в заручники більшість, яка готова рухатись вперед. Лише для того, щоби утримати їх у тому болоті, в якому зараз знаходиться медична освіти в Україні", - написала Супрун.

Вона подякувала "тим чесним студентам, які попри все прийшли і склали іспит".