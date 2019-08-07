Будемо клопотати про домашній арешт і відсторонення від виконання суддівських обов'язків, - Луценко про суддів ОАСК

Про це сказав в ефірі радіо "НВ" генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наступного тижня буде ключова подія - ми подамо клопотання про обрання запобіжних заходів щодо чотирьох суддів. Судді, згідно з недавнім рішенням Верховної Ради, мають спеціальний фільтр обрання запобіжного заходу в суді. Цей фільтр називається Вища рада правосуддя. Ми будемо клопотати домашній арешт і відсторонення від виконання суддівських обов'язків", - сказав він.

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За словами генпрокурора, з того, чи задовольнить ВРП клопотання про відсторонення суддів від займаних посад стане зрозуміло, "чи судова система здатна об'єктивно співпрацювати із слідством щодо своїх колег".

"Ми подамо своє клопотання не пізніше п'ятниці. Вища рада правосуддя має розглянути це клопотання не пізніше наступних семи днів", - резюмував Луценко.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний член ВККС, який користувався підтримкою громадськості, - Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про імовірне втручання суду в роботу держорганів змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.