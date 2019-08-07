Делегація Великої Британії в ПАРЄ закликає переглянути рішення про повернення Росії, - постпред Івон

Як сказано в тексті заяви, опублікованій постійним представником Великої Британії в ПАРЄ Крістофером Івоном, це пов'язано з масовими затриманнями демонстрантів на акціях протесту в Москві, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявляє, що Росія порушила Конвенцію про права людини, а також не має наміру виконувати свої зобов'язання і дотримуватися стандартів Асамблеї.

Британська делегація висловила сподівання, що ПАРЄ розгляне рішення про повернення Росії до роботи в організації на сесії у вересні.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Також Україна відкликала свого постійного представника в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.