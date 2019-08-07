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07.08.19 08:23

Суд у Києві задовольнив позов організації С14 проти "Громадського ТБ", яке назвало організацію "неонацистською"

Господарський суд Києва задовольнив позов націоналістичної організації С14 проти телеканалу "Громадське", який назвав С14 "неонацистською" організацією.

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Як передає Цензор.НЕТ, про це "Громадське" повідомило 6 серпня.

Суддя Юлія Картавцева вирішила, що поширена "Громадським" інформація шкодить репутації С14.

Телеканал зобов'язали опублікувати рішення суду і стягнути на користь націоналістичної організації 3,5 тис. грн судового збору.

"Рішення є помилковим і незаконним, воно запроваджує кричущу тенденцію, яка пригнічує свободу слова. Ми будемо його оскаржувати", - зазначила адвокат "Громадського" Оксана Чайковська.

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У суді представник С14 наголошувала, що організація є не неонацистською, а націоналістичною.

"Громадське" стверджує, що неонацистською С14 називали Reuters, The Washington Post, парламент Великої Британії.

Причиною позову став твіт англомовної служби "Громадського" від 4 травня 2018 року, стверджує телеканал. Тоді представники С14 силою привели до Служби безпеки України бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював за бойовиків на Донбасі.

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