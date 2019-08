Хвилю нападів на активістів зупинили смерть Гандзюк та постійні нагадування про неї, - волонтерка Худецька

Про це в написала волонтерка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.

"Ціна нападу на активіста\волонтера стала наочною. І виявилась дуже навіть великою. Всі, хто раніше подумував собі таку думку щодо занадто надокучливих активних співгромадян, вже рік мають можливість спостерігати який вигляд матимуть наслідки для замовників і всіх причетних. Статистика нападів стрімко поповзла донизу", - пише вона.

"Що мене вражає - так це люди з числа волонтерів, небайдужих та активних громадян, чиї кумири додумались вляпатись в захист та відмазування замовників нападів на Катю. Кумири відтак отримали повну пазуху самі знаєте чого, а їхні небайдужі й активні послідовники, замість питати зі своїх кумирів за неадекват, не придумали нічого кращого, ніж послідовно, тупо і упорото мочити ініціативу, яка не дає спокійного життя нікому з причетних до замовного смертельного нападу на громадську діячку", - зазначає Худецька.

Вона наголошує, що смерть Катерини Гандзюк "майже напевно врятувала від такої ж долі когось із них".

"Я звертаюсь до кожного свого знайомого, з яким нас колись звела доля на полях Майдану, тактмеду чи атошечки, і який не витримав критики свого улюбленого, наприклад, Порошенка (або Авакова, Луценка, поліції, you name it) у справі Каті, і тепер через це плодить єрєсь про піар на крові і політичне замовлення. Пекло, через яке пройшла Катя, врятувало тебе і твоїх близьких від ескалації хвилі нападів на активних громадян. Весь цей двіж довкола нападу на Катю робить все, щоб ніколи і нікому не прийшло в голову повторити щось подібне. Ти правда хочеш, щоб ми зупинились?" - запитала Худецька.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.