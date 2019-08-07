Загибель чотирьох українських військових може призвести до загострення на Донбасі, - Безсмертний

Загибель чотирьох українських військових унаслідок обстрілу терористами з гібридної армії Росії 6 серпня в районі Павлополя може призвести до складного загострення по всій лінії розмежування в районі бойових дій на Донбасі. Про це сказав представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він сказав, що обстріл стався о 10:22 - у світлий час доби, і якщо не знищено камери ОБСЄ, то можна буде побачити, що саме сталося, і отримати докази.
Систематичні порушення безстрокового перемир'я, які призвели до загибелі українських військовослужбовців, ставлять під сумнів перспективність подальшої підтримки так званого "безстрокового припинення вогню", сказав Безсмертний.
За словами Безсмертного, представники незаконних збройних формувань на окупованих територіях Донбасу не в змозі контролювати дії своїх підрозділів і диверсійно-розвідувальних груп.
Він додав, що сьогодні під час зустрічі з людьми, які ухвалюють рішення, рекомендував їм призупинити процес розмінування в Станиці Луганській, оскільки ніхто не може гарантувати безпеку людей, які займаються цим.
Нагадаємо, 6 серпня в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.