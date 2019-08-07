Загибель чотирьох українських військових може призвести до загострення на Донбасі, - Безсмертний

Загибель чотирьох українських військових унаслідок обстрілу терористами з гібридної армії Росії 6 серпня в районі Павлополя може призвести до складного загострення по всій лінії розмежування в районі бойових дій на Донбасі. Про це сказав представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він сказав, що обстріл стався о 10:22 - у світлий час доби, і якщо не знищено камери ОБСЄ, то можна буде побачити, що саме сталося, і отримати докази.

Систематичні порушення безстрокового перемир'я, які призвели до загибелі українських військовослужбовців, ставлять під сумнів перспективність подальшої підтримки так званого "безстрокового припинення вогню", сказав Безсмертний.

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За словами Безсмертного, представники незаконних збройних формувань на окупованих територіях Донбасу не в змозі контролювати дії своїх підрозділів і диверсійно-розвідувальних груп.

Він додав, що сьогодні під час зустрічі з людьми, які ухвалюють рішення, рекомендував їм призупинити процес розмінування в Станиці Луганській, оскільки ніхто не може гарантувати безпеку людей, які займаються цим.

Нагадаємо, 6 серпня в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.