Розмінування в районі Станиці Луганської триває, - ОБСЄ

Про це повідомляється в опублікованому у вівторок звіті СММ ОБСЄ в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 5 серпня команда СММ бачила, як група з розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у складі 10 осіб на трьох транспортних засобах (включно з бронеавтомобілем) заїхала на ділянку розведення. Спостерігачі бачили, що зазначені сапери мали щупи та металошукачі, зрізали рослинність на ділянці, а також виконували роботи з розмінування у смугах приблизно за 125 м з обох сторін від дороги, з північної сторони зруйнованої частини мосту біля н. п. Станиця Луганська (15 км на північний схід від Луганська), рухаючись в напрямку північного краю ділянки розведення", - йдеться в звіті.

Зазначається, що того ж дня команда СММ бачила дев'ять найманців РФ (у трьох з них були нарукавні пов'язки з написами "СЦКК"), які йшли від блокпоста незаконних збройних формувань на південь від моста в напрямку зруйнованої частини моста.

"Вдень члени патруля Місії бачили саперів із непідконтрольних урядові районів, які виконували роботи за допомогою щупів та металошукачів на захід від південного дерев’яного трапа, встановленого над зруйнованою секцією мосту, а також одного члена збройних формувань, який стояв неподалік", - повідомили в місії.

Читайте також: Від початку року піротехніки вилучили і знищили понад 32 тисячі вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

Після закриття о 18:00 контрольного пункту в'їзду-виїзду Збройних сил України та блокпоста збройних формувань спостерігачі чули 2 вибухи, оцінені як контрольовані підриви невибухлих боєприпасів поряд із південним дерев’яним трапом, встановленим над зруйнованою секцією мосту на ділянці розведення".