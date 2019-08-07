Спортсменка Марина Діхтяр, у якої рідкісна форма раку, потребує допомоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Олександр Хоменко.
Під час першого курсу хіміотерапії Марині відкачали від 5 до 10 літрів асциту (рідина, яка збирається між раковими пухлинами в животі і тисне на всі органи. - Ред.)
"При цьому рідина пішла і з м"язів, ну і тепер скаче температура, але хіміотерапія, я так зрозумів, - це чучуть як велика бомба. Ворога вона знищить канєшна, але разом із ним і мирне населення може зачепити. Для цього разом із хімією Марина і крапає імунопрепарат, який коштує у кілька разів дорожче за хімію і власне тому такий рахунок за один курс - понад 200 тисяч грн", - розповідає Хоменко.
Наступний курс призначений на 13 серпня.
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Maryna Dikhtiar
PayPal:
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