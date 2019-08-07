Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.08.19 10:08

Спортсменка Марина Діхтяр, у якої рідкісна форма раку, потребує допомоги

Два роки тому Марині поставили діагноз - перитонеальна мезотеліома, форма раку, на яку хворіє менше ніж одна людина на мільйон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Олександр Хоменко.

Під час першого курсу хіміотерапії Марині відкачали від 5 до 10 літрів асциту (рідина, яка збирається між раковими пухлинами в животі і тисне на всі органи. - Ред.)

"При цьому рідина пішла і з м"язів, ну і тепер скаче температура, але хіміотерапія, я так зрозумів, - це чучуть як велика бомба. Ворога вона знищить канєшна, але разом із ним і мирне населення може зачепити. Для цього разом із хімією Марина і крапає імунопрепарат, який коштує у кілька разів дорожче за хімію і власне тому такий рахунок за один курс - понад 200 тисяч грн", - розповідає Хоменко.

Наступний курс призначений на 13 серпня.

Реквізити для допомоги:

Приватбанк:
5168 7423 5913 4404
Дихтяр Марина

Аваль-банк
4188 3710 2351 6199

MoneyGram/ WesternUnion:
Maryna Dikhtiar

PayPal:
ludmila.vlasova777@gmail.com, выбрать Send to family/ friends и указать HELP to Dikhtiar Marina Marusya

Спортсменка Марина Діхтяр, у якої рідкісна форма раку, потребує допомоги 01
Спортсменка Марина Діхтяр, у якої рідкісна форма раку, потребує допомоги 02
Спортсменка Марина Діхтяр, у якої рідкісна форма раку, потребує допомоги 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд "Таблеточки" придбав за 2,1 млн грн рентген-обладнання для львівської дитячої лікарні

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100