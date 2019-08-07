Порошенко всюди проходить як свідок, жодних підозр йому не вручали, - Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо НВ" заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Чи є до нього (Порошенка. - Ред.) запитання у правоохоронних органів? Є. Чи є серед них безглузді? Маса. Можу сказати тільки одне: на цей момент Петро Порошенко, п'ятий президент України, є свідком у всіх справах. Ніякої підозри йому в установленому порядку не вручено", - повідомив він.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України експрезидентом України Петром Порошенком за підробленими документами.

Також у Держбюро розслідувань кажуть, що п'ятий президент фігурує в 11 справах, а в партії "Європейська Солідарність" стверджують, що ДБР немає жодного провадження проти Петра Порошенка.