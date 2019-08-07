6 серпня внаслідок обстрілу з боку найманців РФ загинули матроси Шарко, Рак, Курдов і солдат Шандра, - ВМС ЗСУ (оновлено)

Про це йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок цинічного порушення режиму тиші та підступного обстрілу в районі виконання завдань військовослужбовці одного з підрозділів морської піхоти старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Шандра С.І., матрос Курдов В.М. дістали поранення, несумісні з життям. Військово-морські сили України висловлюють щирі співчуття близьким та рідним загиблих", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед загиблих 6 серпня морпіхів двоє уродженців Чернігівщини - Олександр Шарко і Владислав Рак

Пізніше стало відомо, що загиблі:

- Матрос, військовослужбовець 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти Василь Миколайович Курдов, 1999 року народження із села Ганівка Братського району Миколаївської області;

- Солдат, військовослужбовець 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Іванович Шандра, 1995 року народження, із села Торчин Хмільницького району Вінницької області.

Сергій Шандра

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що серед загиблих 6 серпня морпіхів двоє уродженців Чернігівщини - Олександр Шарко і Владислав Рак.

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.