Зеленський сьогодні в Туреччині зустрінеться з Ердоганом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в пресслужбі глави держави.

Під час першого дня візиту Зеленський відвідає Анкару. Президент має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині.

Також увечері 7 серпня біля Зеленського заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Після переговорів відбудеться спільна пресконференція лідерів двох країн.

Крім того, очікується, що наступного дня, 8 серпня, глава Української держави зустрінеться із Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі.

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