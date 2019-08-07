Зеленський сьогодні в Туреччині зустрінеться з Ердоганом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в пресслужбі глави держави.
Під час першого дня візиту Зеленський відвідає Анкару. Президент має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині.
Також увечері 7 серпня біля Зеленського заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Після переговорів відбудеться спільна пресконференція лідерів двох країн.
Крім того, очікується, що наступного дня, 8 серпня, глава Української держави зустрінеться із Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі.