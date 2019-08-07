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07.08.19 10:52

Я не бачу необхідності в існуванні військової прокуратури, - Рябошапка

Заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка, якого Володимир Зеленський назвав претендентом на пост Генпрокурора, заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції в цілому.

Я не бачу необхідності в існуванні військової прокуратури, - Рябошапка

Про це в інтерв'ю 24 каналу  ззаявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

"Чи потрібна військова юстиція в цілому. Анатолій Матіос каже взагалі, що нам потрібна ціла вертикаль: починаючи з військових слідчих, військових прокурорів, закінчуючи військовими судами. Я в цьому абсолютно не впевнений, я завжди був опонентом цього: і військових судів і військової юстиції як системи в цілому. Я не думаю, що в цьому є аж така необхідність. Можливо, військова прокуратура буде теж однією з тих сфер, які будуть підлягати змінам. Моя позиція в тому, що я не бачу необхідності в існуванні військової прокуратури", - заявив Рябошапка.

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