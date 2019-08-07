Громадянину Чехії загрожує 20 років за ґратами за участь у бойових діях на Донбасі

Детективи з чеського Національного центру протидії організованій злочинності висунули проти 25-річного Лукаша Н. обвинувачення в тероризмі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Denik N.

За слова слідчих, житель Карлових Вар Лукаш Н. долучився до терористів у другій половині 2015 року. Йому тоді було трохи більше 20 років.

"Національне центральне управління з боротьби з організованою злочинністю ініціювало судове переслідування однієї людини за терористичний напад у зв'язку з конфліктом на сході України", - підтвердив інформацію Мартін Бєлий з Вищої державної прокуратури в Празі.

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"Це чоловік із Карлових Вар, який брав участь у бойових діях проти української армії. Ми не будемо розкривати більш детальну інформацію, в тому числі про порядок його поїздки в Східну Україну", - додав він.

Після участі в бойових діях Лукаш Н. повернувся в рідні Карлові Вари, влаштувався на роботу і зараз живе зі своєю дівчиною в одній з муніципальних квартир.

Участь у бойових діях на боці терористів карається в Чехії тюремним ув'язненням терміном від 12 до 20 років.