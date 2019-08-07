Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Угода має набути чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України та ізраїльським Кнесетом.

У межах договору будуть скасовані ввізні мита для близько 80% українських промислових товарів з моменту набуття угодою чинності; виникнуть нові можливості для модернізації промислового виробництва в Україні, адже скасування близько 70% ввізних мит на ізраїльську промислову продукцію сприятиме високотехнологічному інвестиційному імпорту; збільшення ізраїльських інвестицій у промисловість, АПК, високотехнологічні сектори, ІТ, інновації; новий трикутник вільної торгівлі Україна-ЄС-Ізраїль, а українські виробники приєднаються до формування глобальних ланцюжків доданої вартості.

Нагадаємо, 21 січня 2019 року Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі. З української сторони документ підписав перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. За словами першого віцепрем'єр-міністра, українська сторона також очікує розширення українсько-ізраїльського співробітництва в галузі транспортного машинобудування, авіаційної сфери та автомобілебудування.

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