Мажоритарник від "Слуги народу" Одарченко фінансував партію Мураєва "Наші", - "Схеми"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

​Згідно зі звітом партії "Наші" за третій квартал 2018 року, опублікованим на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Андрій Одарченко зробив два грошові внески на рахунки партії Мураєва на загальну суму 198,5 тисяч гривень.

Сам Одарченко у коментарі "Схемам" заперечив, що фінансував партію Мураєва. На запитання, чи розділяє він ідеологію цієї партії, майбутній депутат відповів: "Ні, я в іншій партії".

Андрій Одарченко - декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. До парламентських виборів він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.

21 липня за кандидата від "Слуги народу" Андрія Одарченка віддали свої голоси більш ніж 31 тисяча харків'ян. На 10 тисяч голосів менше набрав його найближчий конкурент - кандидат від "Опозиційного блоку" Дмитро Святаш.

Раніше "Схеми" показали, як високопоставлений прикордонник часів Віктора Януковича (і експомічник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки ‒ Артема Пшонки) Вадим Слюсарєв, якого називають "тіньовим куратором" штабу "Слуги народу" у Харкові, через бізнес та уповноважених осіб пов'язаний із кількома переможцями від президентської партії в цьому регіоні.

Серед них - Андрій Одарченко, переможець у 170 окрузі Харкова, який, як виявили журналісти, пов’язаний зі Слюсарєвим через бізнес свого батька Миколи Одарченка.

Це - компанія "Градієнт інвест", з якої Андрій Одарченко вийшов напередодні парламентських виборів ‒ 25 червня. Нині її засновником значиться його батько ‒ Микола Одарченко. За контактним номером "Градієнт інвесту" можна зв’язатися ще й з ТОВ "Рубікон Трейдінг", співвласником якої є згаданий раніше Вадим Слюсарєв (на 99%).

Вадим Слюсарєв ‒ експомічник Артема Пшонки, який тривалий час працював на різних керівних посадах у Державній прикордонній службі.

У коментарі "Схемам" Одарченко запевнив, що товаришує зі Слюсарєвим, водночас заявив, що "жодних настанов з приводу роботи у Верховній Раді" той йому не давав.

Серед інших майбутніх народних депутатів-мажоритарників від партії "Слуга народу" зі Слюсарєвим, як виявили "Схеми", пов’язані переможець у 173-му окрузі Олександр Бакумов, у 179-му ‒ Олексій Кучер та у 181-му ‒ Дмитро Микиша. Деякі з них заперечили такий зв'язок зі Слюсарєвим або просто запевнили, що знайомі.

На питання, які стосунки пов’язують президентську партію та колишнього прикордонника, президент Володимир Зеленський відповів, що йому знайомий Слюсарєв і що той допомагав керівнику місцевого виборчого штабу "Слуги народу" Павлові Сушку. Утім, особисто зі Слюсарєвим глава держави заявив, що не спілкується.

Зі свого боку голова Харківського обласного штабу президентської партії і №28 у списку Павло Сушко заперечив вплив Слюсарєва на роботу "Слуги народу" в регіоні та формування списку мажоритарників.

Також журналісти звернулися за коментарем до Вадима Слюсарєва. Поки що на дзвінки і повідомлення він не відповів.

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